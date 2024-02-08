Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının sona ermesinin ardından gözler, kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından, çeyrek finalde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri netlik kazanmış olacak. İşte Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ve çeyrek finale yükselen takımlar...
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Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Hatırnalacağı gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6-7-8 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?" İşte ZTK çeyrek final turuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları, 8 Şubat Perşembe günü sona erecek. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıracak 8 takım belli olacak.
TFF’den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
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ZTK SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI
06/02/24MS Fatih Karagümrük2 - 1Samsunspor
06/02/24MS MKE Ankaragücü5 - 124Erzincanspor
06/02/24MS Galatasaray4 - 2Bandırmaspor
07/02/24UZ Sivasspor0 - 1Konyaspor
07/02/24Pen Başakşehir FK1 - 1Hatayspor
07/02/24MS Gaziantep FK0 - 2Fenerbahçe
08/02/24UZ Gençlerbirliği1 - 2Trabzonspor
08/02/24 MS Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
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ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR
Karagümrük
Galatasaray
Ankaragücü
- 5
Tümosan Konyaspor
Rams Başakşehir
Fenerbahçe
- 6
Beşiktaş
Trabzonspor
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