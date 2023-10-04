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        Haberler Magazin Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin etkisi ölçüldü

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin etkisi ölçüldü

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin düzenlendiği şehirlere etkisi Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali ile ölçüldü. Şehre gelen turist sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 43 artış görüldü 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:20
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        Etkisi ölçüldü
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        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin rotasına Sümela Kültür Yolu Festivali ile dâhil olan kültür ve sanat şehri Trabzon turizmde de yüzleri güldürüyor.

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin düzenlendiği şehirlere etkisi Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali ile ölçüldü. Şehre gelen turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 43 arttı.

        • Trabzon’a bu yılın 9 ayında gelen yabancı sayısı yüzde 66 artışla 652 bin 713 olurken yerli ziyaretçi ise yüzde 20 artışla 486 bin 30 kişiye ulaştı.

        • Sümela Kültür Yolu Festivali’nin sanatseverlerle buluştuğu ağustos ayında da şehre 178 bin 875 yabancı ile 86 bin 95 yerli ziyaretçi geldi.

        • Trabzon’un simgelerinden Sümela Manastırı ise 2023’ün 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artış oranı ile toplam 402 bin 718 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

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        TRABZON'A EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

        • En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Trabzon’da ilk sırayı 269 bin 216 ziyaretçi ile Suudi Arabistan aldı.

        • Umman; 58 bin 397 ziyaretçi ile ikinci, Kuveyt; 41 bin 809 ziyaretçi ile üçüncü, Birleşik Arap Emirlikleri; 41 bin 598 ziyaretçi ile dördüncü sırada yer aldı.

        • Ürdün’ün 33 bin 886 ziyaretçi ile beşinci olduğu sıralamada İran, Irak, İsrail, Bahreyn ve Rusya Federasyonu sırasıyla Trabzon’a en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

        UÇUŞLAR YÜZDE 27 ARTTI

        • Trabzon’a yılın 9 ayında 62 ülkeden 3 bin 514 sefer düzenlendi. Şehre yapılan uçuş sefer sayısında da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27 artış yaşandı.

        • Trabzon’un konaklama tesisi sayısı ise 9 aylık verilerde yüzde 7 artarak 245’e ulaştı. Yatak kapasitesi ise yüzde 3 artışla 17 bin 588 oldu.

        • Turizm yatırım belgeli 17 tesis ve bin 968 yatak ile Trabzon turizm kapasitesini daha da artıracak.

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        #Türkiye Kültür Yolu Festivalleri
        #Sümela Kültür Yolu Festivali

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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