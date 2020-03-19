19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç? Türkiye'deki koronavirüs vakalarının son durumu ne? soruları vatandaşın gündeminde. Tüm dünyada etkili olan corona virüs salgını Türkiye gündeminin de 1 numaralı manşeti. Evde kal Türkiye kapmayasının başlatıldığı ve kişisel hijyen kurallarının öne çıktığı bugünlerde maalesef her şeye rağmen vaka sayısında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenli olarak Türkiye'deki korona virüs vakaları ile ilgili bilgiler paylaşıyor. İşte Türkiye'de corona virüs tedbirleri ve vaka sayısı...
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı son açıklamada Türkiye'deki vaka sayısının 191 olduğunu bildirdi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Sağlık Bakanı Koca, bugün TBMM'de koronavirüser karşı alınan tedbirler ve hastalığın son durumunu açıkladı. Bakan Koca, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye genelinde koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini belirtti.
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BAKAN KOCA: HEDEFİMİZ GÜNDE 15 BİN KİŞİYİ KORONAVİRÜS TARAMASINA ALMAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekillerini koronavirüse ilişkin bilgilendirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada en rasyonel tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 1-2 gün içinde hızlı tanı kiti devreye girecek. Bütün illerimize vererek planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum. 10 bini aşkın test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı çok artıracağız. Hedefimiz günde 15 bin kişiyi taramak" dedi
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