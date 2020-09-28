Türkiye-Kazakistan ortak yapımı, "Kazak İşi Türkiye'de" filminin çekimleri tamamlandı

AA

Türkiye-Kazakistan ortak yapımı film, başta Kazakistan olmak üzere, Rusça konuşulan ülkelerde çokça izlenen 2017 yapımı "Kazakh Business in America"nın Türkiye uyarlaması olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbyaev'in yer aldığı filmin, Kazakistan ve Rusça konuşulan tüm çevre ülkelerde vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin aynı zamanda ortak yapımcısı Doğulu AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kazak İşi Türkiye'de" filminin Türk ülkeler birliği açısından önemine değinerek, "Kazak dostlarımla çalışmaya başladığımda, iki ülkenin inanış ve kültür açısından birbirine bu denli benzer olduğunu görmek beni hem şaşırttı hem de çok memnun etti." dedi.

Doğulu, ilk görüşmelerde sadece oyuncu olarak filmde yer almasının istendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Görüşmeler ilerledikçe ortak amaçlar ve bir olma hissi her iki tarafı da ortak yapımcılığa itti. Geleceğe yönelik istekler ve taleplerin de aynı olduğunun farkına vardığımızda, beraber çalışma yolculuğuna koyulduk. Filmin Türk-Kazak halkı için güzel işlerin başlangıcı olacağını umuyorum. Türk toplumlarının birlikte çalışarak ne kadar güzel işlere imza atabileceğini anlatan, sembol bir iş haline gelmesini temenni ediyorum."

Filmin Türkiye'de vizyona girmeyeceğini aktaran başarılı oyuncu, "Alim yapım olarak elimizden geldiğince bu coğrafyanın insanına ve tarihine hizmet eden işler yapmak istiyoruz. Araştırıyoruz, okuyoruz ve bugüne uygun işler yapmak istiyoruz. Çünkü medeniyeti dünyaya armağan etmiş bir milletiz. Sanıyoruz ki batı, bizim armağan ettiğimiz medeniyet ve güzellikleri hala kullanıyor. Onun kaynağı biziz. Biz insanlara bu gerçekliği hatırlatacak işlerle var olmaya gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye'de çalışırken kardeş milletler olduğumuzu hissettim

Kazak oyuncu Nurlan Koyanbyaev ise yurtdışında film çekmenin zorluklarına değinerek, "Biz 'Kazak İşi' filminin 5'incisini çekiyoruz. Daha önce Türkiye'ye 5-6 kez geldim fakat bu kez film yapımı için mayıs ayından beri Türkiye'de bulunuyorum. Rahatlıkla söyleyebilirim ki bugüne kadar çektiğimiz filmler arasında en rahat ettiğimiz yapımı Türkiye'de gerçekleştirdik." diye konuştu.

Türkiye'yi özellikle İstanbul'u çok beğendiğini söyleyen Koyanbyaev, dünyanın farklı ülkelerinde filmler çektiklerini fakat Türkiye'de çalışmanın hepsinden farklı bir deneyim olduğunu belirtti.

Nurlan Koyanbyaev, birlikte çalıştıkları süre boyunca Kadir Doğulu'nun oldukça profesyonel olduğunu ve yapıma çok büyük katkılar sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Burada çalışırken kardeş milletler olduğumuzu ve birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu hissettim. Türkiye'de çalıştığımız ekip, alanında uzman ve dünya çapında profesyonel bir ekip. Onlardan çok fazla şey öğrendik. Ayrıca Türk dizi ve filmleri Kazakistan'da çok seviliyor. Türk oyuncuları çok iyi tanıyorlar. Ben de pek çok filmi ve diziyi biliyorum ve izledim. Gelecekte bir gün Türk dizi veya filmlerinde rol almayı çok isterim."

Yönetmen koltuğuna Anvar Matzhanov'un oturduğu filmin senaryosunu Nurlan Koyanbyaev, Sabit Rakhimbayev ve Iliaz Dzhaparov kaleme aldı, yapımcılığını ise Alim Yapım üstlendi.

Komedi türündeki filmin Türk oyuncuları arasında Kadir Doğulu'nun yanı sıra Erdal Cindoruk, Ece Gürer, Sedat Bilenler, Iraz Akçam, Deniz Karausta ve Ferhat Işıktaş yer alıyor. Kazak oyuncu kadrosu ise Koyanbayev ile Zhan Baizhanbayev, Ramazan Amantai, Dariga Badykova, Gulnaz Zholanova, Zhahan Utargaliyev ve Kajet Smagulov'dan oluşuyor.