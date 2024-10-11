Türkiye kayıp Rojin'i arıyor!

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Türkiye’nin 27 Eylül tarihinden beri aradığı üniversite öğrencisi Rojin’in izini sürüyor.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ROJİN Mİ?

Bir gün önce Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de, Rojin’in yurttan çıkarken yurt turnikelerindeki görüntüsü yayınlanmıştı. Bugün de Rojin’in akşam vakti, yurt kıyafetleriyle elinde telefonla acele bir şekilde yürüdüğü görüntüler yayınlandı. Bu görüntüler büyük ses getirdi. Görüntülerde merak edilen bir konu da sağda bulunan çardakta birilerinin olup olmadığıydı.

ROJİN’İN BABASI KONUŞTU! Rojin’in babası Nizamettin Bey, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme mikrofonuna konuştu. Nizamettin Bey görüntüdeki kişinin Rojin olamayacağını savundu. Nizamettin Bey, kızının yurttan ayaklarında sarı terliklerle çıktığını söyledi. Köy, üniversite çevresi ve Van Gölü sahili çevresinde arama çalışmaları hala devam ediyor.