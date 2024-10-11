Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türkiye kayıp Rojin'i arıyor! - Güncel haberler

        Türkiye kayıp Rojin'i arıyor!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Türkiye'nin 27 Eylül tarihinden beri aradığı üniversite öğrencisi Rojin'in izini sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 19:36 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye kayıp Rojin'i arıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Türkiye’nin 27 Eylül tarihinden beri aradığı üniversite öğrencisi Rojin’in izini sürüyor.

        GÖRÜNTÜLERDEKİ ROJİN Mİ?

        Bir gün önce Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de, Rojin’in yurttan çıkarken yurt turnikelerindeki görüntüsü yayınlanmıştı. Bugün de Rojin’in akşam vakti, yurt kıyafetleriyle elinde telefonla acele bir şekilde yürüdüğü görüntüler yayınlandı. Bu görüntüler büyük ses getirdi. Görüntülerde merak edilen bir konu da sağda bulunan çardakta birilerinin olup olmadığıydı.

        ROJİN’İN BABASI KONUŞTU!

        Rojin’in babası Nizamettin Bey, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme mikrofonuna konuştu. Nizamettin Bey görüntüdeki kişinin Rojin olamayacağını savundu. Nizamettin Bey, kızının yurttan ayaklarında sarı terliklerle çıktığını söyledi.

        Köy, üniversite çevresi ve Van Gölü sahili çevresinde arama çalışmaları hala devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Habertürk Anasayfa