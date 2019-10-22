22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Kültür Vakfı ve AFS Gönüllüleri Derneği iş birliği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ile 2015’ten beri düzenlenen ‘Türkiye Kardeşleri Yurt İçi Değişim Programı’nın 5.si, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki okullardan öğrenci ve eğitimcilerin katılımıyla bu yıl 12-20 Ekim tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleşti.
Katılımcıların; farklı kültürler tanımasını sağlamak, küresel ve kültürlerarası yeterliliklerini güçlendirmek ve aktif yurttaşlık bilincini arttırmak hedefiyle yürütülen program kapsamında Aydın, Diyarbakır, Erzincan, Isparta, Kars ve Rize’den gelen 60 öğrenci, 28 öğretmen ve 30 gönüllü, Eskişehir’deki gönüllü aileler ve okullar tarafından konuk edildi. Değişim haftası boyunca kültürel, eğitsel ve gönüllü faaliyetlerde yer alan öğrenci ve eğitimciler, program sonunda ‘Türkiye Kardeşleri Zirvesi’nde bir araya geldi.
Öğrenci ve eğitimciler, Eskişehir’i tanıyabilecekleri kültürel gezi ve ziyaretlerin yanı sıra, gönüllüler ile birlikte kültür ve sivil toplum üzerine eğitsel oturumlara katıldı. Katılımcılar oturumlarda; kültür, kültürlerarası iletişim, gönüllülük hakkında yeni bilgi, beceri ve deneyimler kazanarak, “Ön yargılarımız nerelerden kaynaklanıyor ?”, “Bir arada yaşamın temel ilkeleri neler olabilir ?”, “Daha adil ve barış dolu bir dünyaya nasıl katkıda bulunabiliriz?” gibi sorulara cevaplar aradı. Program kapsamında, 21 Eylül’de açılışı yapılan Eksi 25 Çocuk Köyü de ziyaret edildi.
18-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen zirve boyunca öğrenciler birbirleriyle deneyim paylaşımı yaptı, eğitimciler ise “Kültürlerarası Öğrenme ile Barışın İnşası” çalıştayına katıldı.
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