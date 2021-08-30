2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın, çarşamba günü Karadağ ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Beşiktaş Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot VAR, Willy Delajod ise AVAR olarak görev alacak.

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