Türkiye - Karadağ maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de milli ara, 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından başladı. Milli arada A Milli Futbol Takımı, Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda milli takım aday kadrosu açıklanırken, Türkiye maçı tarihleri de netlik kazandı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye - Karadağ maçının oynanacağı tarih...