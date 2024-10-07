Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, gruptaki ilk maçında Galler ile berabere kalırken, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Grupta lider durumunda bulunan Türkiye, Karadağ karşısında alacağı galibiyet ile UEFA Uluslar Ligi'ndeki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Milli maç ne zaman, Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
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Türkiye - Karadağ maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de milli ara, 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından başladı. Milli arada A Milli Futbol Takımı, Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda milli takım aday kadrosu açıklanırken, Türkiye maçı tarihleri de netlik kazandı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye - Karadağ maçının oynanacağı tarih...
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TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Karadağ arasında oynanacak milli maç, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
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A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
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Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
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A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.