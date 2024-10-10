Milli maç heyecanı! Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ'ı ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelede A Milli Futbol Takımı maçı tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ay yıldızlılar Uluslar Ligi ilk maçına Galler ile deplasmanında oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. 4 puanla grubunda zirvede bulunan milli takım Karadağ karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. İşte milli takım maç kadrosu...
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Türkiye - Karadağ maçı için nefesler tutuldu. Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele veren Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubunda aldığı 1 galibiyet 1 beraberlik ile 1. sırada yer alıyor. Zorlu mücadele öncesinde Türkiye - Karadağ maçının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte milli maç muhtemel 11'i...
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TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?
Türkiye Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.
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TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI MUHTEMEL İLK 11!
Uğurcan Çakır
Ferdi Kadıoğlu
Abdülkerim Bardakçı
Merih Demiral
Mert Müldür
Hakan Çalhanoğlu
Orkun
Kerem Aktürkoğlu
Yunus Akgün
Barış Alper Yılmaz
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A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
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