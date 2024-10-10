Türkiye - Karadağ maçı için nefesler tutuldu. Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele veren Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubunda aldığı 1 galibiyet 1 beraberlik ile 1. sırada yer alıyor. Zorlu mücadele öncesinde Türkiye - Karadağ maçının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? İşte milli maç muhtemel 11'i...