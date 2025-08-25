Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası E grubu son maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Bulgaristan'ı set vermeden 3-0 yenen Filenin Sultanları, son 16 turunu garantiledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı E grubunu lider tamamlaması durumunda muhtemel rakipleri belli oldu. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, Türkiye-Kanada voleybol maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Kanada voleybol maçının canlı yayınlanacağı kanal...
- 1
Türkiye-Kanada voleybol maçı için geri sayım başladı. E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, Bulgaristan ve İspanya karşısında rakiplerini 3-0 mağlup ederek E Grubunda 6 puanla lider konumda bulunuyor. Peki, "Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
- 2
TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Kanada voleybol maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 12:00'de oynanacak.
- 3
TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
-
- 4
MUHTEMEL RAKİPLER
Filenin Sultanları E grubunu lider tamamlaması halinde büyük ihtimalle Arjantin ile eşleşecek. Grubu ikinci olarak tamamlamız halinde rakip ABD olacak. ABD 2 maç sonunda 2 galibiyet aldı ve 6 puanla 1. sırada yer alıyor. Arjantin ise 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
- 5
GRUPLAR
A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır
B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya
C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan
D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya
E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya
F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika
G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam
H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun
- 6
FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURUNDA!
Filenin Sultanları 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı.
-