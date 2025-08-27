Habertürk
        Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle! TRT 1 ile Dünya Şampiyonası Filenin Sultanları maçı şifresiz izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 2 maçı da kazanarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, Kanada engelini de aşarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ay-yıldızlıların liderlik mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler ise ''Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle, ''Filenin Sultanları maçı şifresiz izle'', ''TRT 1 izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, TRT 1 ile 2025 Dünya Şampiyonası Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı yayın izle ekranı...

        Giriş: 27.08.2025 - 10:35 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:35
          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu 3. ve son maçında Kanada ile mücadele edecek. Gruptaki ilk maçında Bulgaristan’ı, ikinci maçında ise İspanya’yı set vermeden yenmeyi başaran Filenin Sultanları, Kanada’yı da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmeyi ve gruplardan lider çıkmayı istiyor. Millilerimizin liderlik mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ‘’Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı yayın izle’’ ve ‘’ Filenin Sultanları maçı izle’’ araştırması yapıyor. İşte, TRT 1 ile şifresiz Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle…

        • 2

          TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-Kanada voleybol maçı, 27 Ağustos 2025 Çarşamba bugün TSİ 12.00'de başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1’den naklen yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Sultanları’nın liderlik mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 5

          FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURUNU GARANTİLEDİ

          Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazandı.

          Grubunda 2'de 2 yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

          İki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Kanada ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

        • 6

          KAZANMASI HALİNDE LİDER ÇIKACAK

          Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider tamamlayacak ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

