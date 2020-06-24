Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den 28. kuruluş yılı mesajı:

AA

Kahveci, konfederasyonun kuruluşunun 28. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Konfederasyonun 400 bini aşan üyesiyle omuz omuza, yürek yüreğe, gönül gönüle, sevgi, saygı ve dostluk içinde yola emin adımlarla devam ettiklerini aktaran Kahveci, "Millet sevgisi, vatan sevdası ve hizmet aşkıyla, milli değerlerimizi ve kamu görevlilerinin haklarını koruyup, mutlu, huzurlu ve refah içinde bir kamu çalışanı, birlik, beraberlik ve huzurlu bir toplum için mücadele eden Türkiye Kamu-Sen'in 28. kuruluş yıldönümünü gururla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Kahveci, milletine hizmet etmeyi en büyük amaç edinmiş kamu çalışanlarının, 12 Eylül'ün ardından 1985'ten sonra örgütlenmeye başladığını, 24 Haziran 1992'de Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonunun kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye Kamu-Sen'in, kurulduğu tarihten itibaren tüzüğünde yer alan ana ilkeler doğrultusunda, "ilkemiz önce ülkemiz" diyerek, üreten, yol gösteren, hak eden ama hak ettiğini mutlaka alan bir sendikacılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Kahveci, mesajında şunları kaydetti:

"Gelinen süreçte 28 yıl önce ilkelerini ortaya koyduğumuz kamu görevlileri sendikacılığında, sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakkı hedeflerine adım adım ilerledik, bu yolda hatırı sayılır bir yol katettik. Önce sendika hakkımızı ardından da toplu sözleşme hakkımızı elde ettik. Şimdi sırada grev hakkımız var. Bu hakkımızı en kısa sürede elde ederek evrensel sendikal haklara kavuşacağız. Türkiye Kamu-Sen yönetici ve üyeleri olarak, 28 yıldır hiç taviz vermeden ülkemizin bölünmez bütünlüğü, çocuklarımızın geleceği, ülkemiz insanlarının ve kamu çalışanlarının refaha kavuşmasını sağlamak, hakkı, hukuku ve ücret adaletini sağlamak için mücadele ediyoruz.

Türkiye Kamu-Sen, kuruluşundan bugüne kadar, gerek kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi gerekse milletimizin birlik, bütünlük ve kardeşliğinin pekiştirilmesi yönünde ortaya koyduğu görüş ve eylemleriyle, gündeme damga vuran tespit ve önerileriyle ülkemizin hiç kuşkusuz en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olmuştur."