Türkiye, Kamerun'daki okul saldırısını kınadı

AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kumba'da bir özel okula yönelik 24 Ekim'de yapılan saldırıda çok sayıda çocuğun yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Masum çocuklara yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Kamerun halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralı çocuklara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kamerun'da ayrılıkçı bir grup, Anglofon Güney Batı bölgesinin Kumba kentindeki bir özel okula saldırmış, olayda en az 8 öğrenci hayatını kaybederken, çok sayıda öğrenci yaralanmıştı.