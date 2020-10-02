Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın desteklediği Serra GES faaliyete başladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bolayır Enerji'nin, Antalya'nın Akseki ilçesinde kurduğu 5.6 MW'lık Serra Güneş Enerjisi Santrali enerji üretimine başladı. Yaklaşık 25.000 adet fotovoltaik panel ve 1,5 km enerji nakil hattı ile kurulan santralde yıllık 11.184.768 kWh elektrik üretilecek.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kurumsal Bankacılık, Proje Finansmanı ve BT'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Maraş, Türkiye'nin ithalatını ve dışa bağımlılığını azaltan her yenilenebilir enerji projesinin ayrı bir önem taşıdığına dikkati çekti.
Maraş, bankanın 1975'ten beri Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için çalıştığını belirterek, şu şekilde devam etti:
"Bankamız, açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın da işaret ettiği gibi uluslararası alanda rekabetçi ve güçlü istihdam potansiyeli olan öncelikli sektörleri destekleyerek yerli ve milli kaynakların yatırıma dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kredi portföyümüzün yüzde 54'ünü oluşturan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde özellikle GES, JES, Biyogaz ve Çöpgazı projelerini büyük bir titizlikle takip ediyor ve hayata geçirilmelerine destek oluyoruz. Ülkemiz açısından bakıldığında, toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün içinde güneş enerjisi santrallerinin payı yüzde 6,76. Yapılan yatırımlarla bu oranın gelecek yıllarda daha da artması için Banka olarak enerji sektörünün yanında olacağız."
30 Eylül 2020 itibarıyla, kurulu gücü yaklaşık 2.558 MW olan 286 adet yenilenebilir enerji yatırımı projesine yaklaşık 8.8 milyar lira tutarında kredi sağladıklarını kaydeden Maraş, "Bu yatırımlar ile iklim değişikliyle mücadelenin yanı sıra kentsel hava kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlıyoruz. Güneş enerjisi özelinde ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak şimdiye kadar kullandırdığımız kredilerle 227 MW kurulu gücünde, toplam 171 adet GES projesini finanse ettik. Ülkemizde GES’ler açısından büyük bir potansiyel bulunuyor, uzun vadede ülkemize önemli düzeyde katkı sağlayan yenilenebilir enerji üretimine desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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