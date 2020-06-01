Türkiye kaliteli süt üretiminde önemli bir konumda

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) aldığı kararla 2001'den bu yana bütün üye ülkelerin Dünya Süt Günü'nü 1 Haziran'da kutladığını belirtti.
Süt ve süt ürünlerinin önemini vurgulayan Keskin, şöyle devam etti:
"İnsan dünyaya gelince anne sütüyle tanışıyor ve anne sütünü belli bir yaşa kadar tüketiyor. Hayatımızdaki en önemli gıdalardan bir tanesi süttür. Süt ve süt ürünlerinin tüketimi insan vücudunun gelişimi açısından önemli. Süt tüketimine küçük yaşlardan başlayıp bunu alışkanlık haline getirerek ömrümüzün sonuna kadar sağlığımız için süt tüketmeliyiz. Sütün yanında süt ürünlerini de bol bol tüketelim."
- "Türkiye önemli bir konumda"
Keskin, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon ailenin süt üretimiyle uğraştığını ifade etti.
Türkiye'nin çiğ süt üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Keskin, "Türkiye, sütte kalite ve üretim açısından önemli bir konumda. Türkiye'nin süt üretimi ve tüketimi her geçen yıl artıyor." diye konuştu.
Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde insanların süt ve süt ürünlerine ilgisinin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Koronavirüs döneminde süt ve süt ürünleri çok tüketildi. İnsanlar salgın döneminde süt ürünlerini evlerde kendileri yaptı. Çünkü süt ve süt ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ülkemizde şu anda süt üretimi ve tüketimiyle ilgili bir sorun yaşanmıyor. Ayrıca yakın zamanda Çin pazarının bizlere açılması bizi çok mutlu etti. Bu olayın olumlu etkisi olacak ve insanların süt üretimini arttıracak."
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