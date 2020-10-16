Türkiye, Kadınlar EuroBasket 2021 Elemeleri’nde iki gruba ev sahipliği yapacak

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre elemelerin kasım ayındaki maçlarının ev sahipliğini 6 ülke üstlenecek.

Karara göre Türkiye Milli Takımı'nın yer aldığı E Grubu ile F Grubu karşılaşmaları, İstanbul'da oynanacak.

A ve B Grubu'na Yunanistan'ın Kandiye (Heraklion),C Grubu'na Bosna Hersek'in Saraybosna, D ve I Grubu'na Letonya'nın Riga, G Grubu'na Portekiz'in Odivelas, H Grubu'na ise Hollanda'nın Amsterdam şehri ev sahibi olacak.