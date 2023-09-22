Filenin Sultanları Japonya karşısında! Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman?
Türkiye Japonya voleybol maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris'te 2024 Yaz Olimpiyatları için sahaya çıkıyor. 5'te 5 yaparak yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Sultanları, Japonya maçını kazanmaları halinde Paris 2024'e gitmeyi garantileyecek. Kritik karşılaşmaya geri sayım başlamışken "Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte, Filenin Sultanları voleybol maçına ilişkin detaylar...
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda altıncı maçına çıkmak için hazırlanıyor. 20 maçtır mağlubiyet yaşamayan Ay-yıldızlılarımız gruptaki altıncı maçını Japonya ile oynayacak. Peki, Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları voleybol maçı hangi kanalda? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, gruptaki 6. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak, 23 Eylül Cumartesi yani yarın TSİ 13.30'da başlayacak kritik mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
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FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
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PARIS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE GRUPLAR
Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.
Gruplar şu şekilde:
A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.
B Grubu: Japonya, Brezilya, TÜRKİYE, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.
C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.
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FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika