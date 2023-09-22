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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları voleybol maçı hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Japonya karşısında! Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman?

        Türkiye Japonya voleybol maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris'te 2024 Yaz Olimpiyatları için sahaya çıkıyor. 5'te 5 yaparak yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Sultanları, Japonya maçını kazanmaları halinde Paris 2024'e gitmeyi garantileyecek. Kritik karşılaşmaya geri sayım başlamışken "Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte, Filenin Sultanları voleybol maçına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:41
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda altıncı maçına çıkmak için hazırlanıyor. 20 maçtır mağlubiyet yaşamayan Ay-yıldızlılarımız gruptaki altıncı maçını Japonya ile oynayacak. Peki, Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları voleybol maçı hangi kanalda? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

          Filenin Sultanları, gruptaki 6. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak, 23 Eylül Cumartesi yani yarın TSİ 13.30'da başlayacak kritik mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI

          15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

          17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

          19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

          20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

          22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya

        • 4

          PARIS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE GRUPLAR

          Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

          Gruplar şu şekilde:

          A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.

          B Grubu: Japonya, Brezilya, TÜRKİYE, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.

          C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.

        • 5

          FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

          23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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