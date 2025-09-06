Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden milli takım, ilk kez yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarı finalde bugün Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın yarı final mücadelesini izlemek isteyenler ''Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Türkiye-Japonya voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati.