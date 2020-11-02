Türkiye İzmir için tek yürek - VAN

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmir'de arama kurtarma ve diğer çalışmalarda yer almak isteyenler Kızılay gönüllüsü oldu.Van depreminde 22 saat enkaz altında kalan Mehmet Emin Aydın, depremin acısını en bilenler olarak İzmirli kardeşlerinin yanında yer almak istediklerini söyledi.
Arama kurtarma ve diğer çalışmalarda gönüllü olarak yer almak istediklerini belirten Aydın, "Arkadaşlarımla gönüllü olarak Türk Kızılaya başvurduk. Orada enkaz çalışmalarında, her türlü yardım ve hizmette görev almak istiyoruz. Maddi ve manevi İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. Onlar için dua ediyoruz. Valizlerimizi hazırladık ve verilecek görevi bekliyoruz. Van depreminde tüm Türkiye yardımımıza koştu. Vefa borcumuzu ödemek için göreve hazırız." diye konuştu.
Kırgız Türklerinden Kasım Karakaş ise 2011'de Erciş'te meydana gelen depremde ailesiyle 15 saat enkaz altında kaldığını aktardı.Depremde ailesinden 3 kişiyi kaybettiğini anlatan Karakaş, "Depremde Türkiye'nin her yerinden insanlar yardımımıza koştu. Şimdi sıra bizde. Ben de Kızılay'a başvurdum. Gönüllü olarak arkadaşlarımla çalışmalarda yer almak istiyoruz. Enkaz altında kalanların, yakınlarını kaybedenlerin durumunu bizden daha iyi kimse bilemez. Biz yardım etmeye hazırız." dedi.
Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş da depremin acısını yaşayan Ercişlilerin her zaman İzmirlilerin yanında olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımızın müracaatlarını alıp işlemlerini yaptık. Şu an için bir ihtiyaç yok. İhtiyaç duyulması durumunda kendilerine bilgi vereceğimizi belirttik. Arkadaşlarımızın bu duyarlılığı gözlerimizi yaşarttı. Hepsine çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
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