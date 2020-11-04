Türkiye İzmir için tek yürek - DÜZCE

AA

Deprem sonrası başlatılan çalışma kapsamında bağışlanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Valilik önünden yola çıkarıldı.AFAD İl Müdürü Ali Kartal, uğurlama töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir için yardımların devam edeceğini söyledi.Düzceli sanayicilerin, esnafın, zanaatkarların ve vatandaşların el ele vererek yardım seferberliğine katıldığını belirten Kartal, "Düzce'den bir kumanya fabrikası aracılığıyla 30 bin 200 adet kolonya gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın yardımıyla 625 adet gıda kolisi gönderiyoruz. Yağ, çay, şeker, un, tuz, pirinç, bulgur, fasulye ve mercimek tarzı ürünlerimiz var." diye konuştu.Kartal, Düzce halkının yardımlarının devamını beklediklerini dile getirerek, yarın da bölgeye bir tır malzeme göndereceklerini sözlerine ekledi.