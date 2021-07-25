Türkiye İtalya kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Türkiye İtalya Voleybol maçı 27 Temmuz Salı günü saat 10.25'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.



Filenin Sultanları, B Grubu’nda son olimpiyat şampiyonu Çin’in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.



Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.