Türkiye-İtalya maçından notlar

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.
Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.
- Tribünlerde 16 bin taraftar
Türkiye ile İtalya arasında oynanan açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 16 bin taraftar yer aldı.
Pandemi tedbirleri nedeniyle 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 16 bin taraftar alındı. Tribünlerde 3 bin de Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı büyük bir coşkuyla destekledi.
- İtalya'da Verratti kadroda yer almadı
İtalya Milli Takımı'nda durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyan Marco Verratti, kadroda yer almadı.
İtalyan orta sahasının önemli isimlerinden olan Verratti, dün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışmıştı.
- Bakan Kasapoğlu tribünde
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi.
Bakan Kasapoğlu, açılış maçını, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, eski spor bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.
Mücadeleyi izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve eski mili futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı.
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