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        Haberler Gündem Türkiye İsveç Voleybol maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Türkiye İsveç Voleybol maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

        Türkiye İsveç Voleybol maçı saati ve kanalı gündeme geldi. 33. kez gerçekleştirilecek Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Kadınlar Avrupa Şampiyonası sporseverler tarafından merak ediliyor. İşte Dünya şampiyonu olan Türkiye milli takımının maçının ne zaman, hangi tarihte olduğuna dair detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 12:52
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        • 1

          FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan voleybol milli takımımız İsveç ile maça çıkıyor. Voleybol severlerin merak ettiği soru Türkiye İsveç voleybol maçının ne zaman saat kaçta ve hangi kanala yayınlacağı oldu. İşte Türkiye İsveç Voleybol maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Filenin Sultanları C grubu ilk karşılaşmasına 18 Ağustos Cuma günü saat 18:00'de İsveç karşısında çıkacak.

          Milletler Ligi'ni kazanarak dünyanın 1 numarası olan Filenin Sultanları'nın mücadele edeceği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye İsveç Voleybol maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

        • 3

          MİLLİ TAKIM KİMLERLE MÜCADELE EDECEK?

          Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milli takım; Azerbaycan, Çekya, İsveç, Yunanistan, Almanya ile karşı karşıya gelecek.

          "Filenin Sultanları", grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.

        • 4

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugüne kadar Avrupa şampiyonalarında 2 ikincilik, 3 de 3'üncülük elde etti. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2003 ve 2019 yıllarında gümüş madalya kazanırken 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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