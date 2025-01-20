Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın yapılacak

18 Eylül'de yapılması planlanan Türkiye ve İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer katılacak.

TERÖRLE MÜCADELE

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Güvenlik mekanizması toplantısı, iki ülke arasında terörizmle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın toplantıda Türkiye'nin İsveç’ten PKK/PYD/YPG ve FETÖ’ye karşı atılmasını beklediği ilave adımları aktarması bekleniyor. Terör örgütlerinin finansman ve propaganda faaliyetlerini sonlandırmasının sağlanması da beklentiler arasında olacak.

İSLAM KARŞITLIĞI VE IRKÇILIK AKIMLARIYLA MÜCADELE

Fidan'ın Avrupa’da yükselen aşırı sağ, İslam karşıtlığı ve ırkçılık akımlarıyla etkili şekilde mücadele edilmesine yönelik mesaj vermesi de öngörülüyor. Savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeni dönemde sonuç odaklı ve uzun vadeli iş birliği geliştirme hedefi de iletilecek.