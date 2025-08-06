Habertürk
        Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi

        Filenin Sultanları maç takvimi: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda sahne almak için gün sayıyor. D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, turnuvanın açılış maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ardından Bulgaristan ve Kanada engellerini aşmaya çalışacak milliler, gruptan çıkmak için kritik mücadelelere imza atacak. Organizasyonun tüm maç takvimi ve yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 22:23 Güncelleme: 06.08.2025 - 22:23
        • 1

          Voleybol severler, Filenin Sultanları’nı bir kez daha dünya sahnesinde izlemeye hazırlanıyor. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda D Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk olarak İspanya ile kozlarını paylaşacak. Milliler, bu karşılaşmanın ardından Bulgaristan ve Kanada ile oynayacağı maçlarla grup etabını tamamlayacak. Heyecan dolu turnuvada Türkiye’nin programı netlik kazandı. İşte Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi...

        • 2

          GERİ SAYIM BAŞLADI

          2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek.

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Filenin Sultanları grupta sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek.

          Filenin Sultanları, şampiyona öncesi ise 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sırbistan Milli Takımı ile üç hazırlık karşılaşması oynayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak.

          Filenin Sultanları'nın heyecan dolu mücadelesi, saat 15.30'da başlayacak.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

          Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi şu şekilde:

          23 Ağustos 2025 Cumartesi

          15:30 Türkiye - İspanya

          25 Ağustos 2025 Pazartesi

          15:30 Türkiye - Bulgaristan

          27 Ağustos 2025 Çarşamba

          12:00 Türkiye - Kanada

        • 5

          TÜRKİYE DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

          Türkiye’nin maçlarını yayınlayacak kanallar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        • 6

          FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADROSU

          Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

          Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

          Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

          Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

          Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

