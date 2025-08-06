Voleybol severler, Filenin Sultanları’nı bir kez daha dünya sahnesinde izlemeye hazırlanıyor. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda D Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk olarak İspanya ile kozlarını paylaşacak. Milliler, bu karşılaşmanın ardından Bulgaristan ve Kanada ile oynayacağı maçlarla grup etabını tamamlayacak. Heyecan dolu turnuvada Türkiye’nin programı netlik kazandı. İşte Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi...