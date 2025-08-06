Filenin Sultanları maç takvimi: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda sahne almak için gün sayıyor. D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, turnuvanın açılış maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ardından Bulgaristan ve Kanada engellerini aşmaya çalışacak milliler, gruptan çıkmak için kritik mücadelelere imza atacak. Organizasyonun tüm maç takvimi ve yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Voleybol severler, Filenin Sultanları’nı bir kez daha dünya sahnesinde izlemeye hazırlanıyor. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda D Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk olarak İspanya ile kozlarını paylaşacak. Milliler, bu karşılaşmanın ardından Bulgaristan ve Kanada ile oynayacağı maçlarla grup etabını tamamlayacak. Heyecan dolu turnuvada Türkiye’nin programı netlik kazandı. İşte Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi...
GERİ SAYIM BAŞLADI
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Filenin Sultanları grupta sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları, şampiyona öncesi ise 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sırbistan Milli Takımı ile üç hazırlık karşılaşması oynayacak.
TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak.
Filenin Sultanları'nın heyecan dolu mücadelesi, saat 15.30'da başlayacak.
FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi şu şekilde:
23 Ağustos 2025 Cumartesi
15:30 Türkiye - İspanya
25 Ağustos 2025 Pazartesi
15:30 Türkiye - Bulgaristan
27 Ağustos 2025 Çarşamba
12:00 Türkiye - Kanada
TÜRKİYE DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
Türkiye’nin maçlarını yayınlayacak kanallar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın