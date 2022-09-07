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Türkiye İspanya milli maçı YouTube canlı yayın linki! NTV canlı yayın izle HD! Türkiye İspanya milli maçı canlı izle!

Türkiye İspanya milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye İspanya basketbol maçı için geri sayım başlamış durumda. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 5. maçında İspanya karşısına çıkıyor. Peki, Türkiye İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

07.09.2022 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 5. maçında A Milli Basketbol Takmımız,  İspanya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. A Grubu'nda yer alan ve ilk 4 maçında aldığı 3 galibiyetle lider durumda bulunan millilerimiz, İspanya karşısında da galibiyet hedefliyor. İşte, zorlu mücadele ile ilgili bilgiler...

  • TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye İspanya basketbol maçı bu akşam (7 Eylül Çarşamba) saat 14:30'da başladı.

  • TÜRKİYE İSPANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye İspanya basketbol maçı NTV ve ntvspor.net adresinden naklen yayınlanıyor.

    NTV CANLI YAYIN

  • İşte Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası turnuva fikstürü:

    3 Eylül Cumartesi:

    17.15 Bulgaristan-Türkiye

    4 Eylül Pazar:

    20.00 Türkiye-Gürcistan

    6 Eylül Salı:

    14.30 Belçika-Türkiye

    7 Eylül Çarşamba:

    14.30 Türkiye-İspanya

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