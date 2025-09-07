Türkiye-İspanya maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Türkiye-İspanya maçının yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Peki, "Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda?" İşte milli maç tarihi ve saati...