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        Haberler Spor Motor Sporları Türkiye İş Bankası’ndan Visa Cash App RB Formula One takımının isim sponsoru Visa ile iş birliği - Motor Sporları Haberleri

        Türkiye İş Bankası’ndan Visa Cash App RB Formula One takımının isim sponsoru Visa ile iş birliği

        Şubat ayında 15 yılı aşkın süredir ilk kez spor alanında yeni bir global sponsorluğa adım atarak, eski adı Scuderia Alpha Tauri olan Visa Cash App Formula One takımının isim sponsoru olduğunu duyuran Visa ile iş ortaklığına imza atan Türkiye İş Bankası, İtalya'nın Monza şehrinde gerçekleşen yarışta Visa Cash App RB Formula One isim haklarını Visa ile birlikte kullandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:14
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        Türkiye İş Bankası'ndan Visa ile iş birliği
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        İş birliği çerçevesinde, 1 Eylül’de gerçekleşen yarışların Monza ayağında Visa ve İş Bankası logoları Visa’nın katkılarıyla Visa Cash App RB Formula One aracında ve sürücü tulumlarında yer aldı. İş Bankası, bir yarış aracı üzerinde logosu yer alan bir Türk bankası oldu.

        "UNUTULMAZ DENEYİMLERE İMZA ATMIŞ OLMAKTAN DOLAYI SON DERECE MUTLUYUZ"

        Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Visa’nın Visa Cash App RB Formula One isim haklarının ortak kullanımı için İş Bankası’yla temmuz ayında adım attığımız iş birliğini sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Visa olarak yaptığımız bu tür iş birlikleri, iş ortaklarımızın marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Monza’da olağanüstü bir yarışa ve heyecan verici anlara tanıklık ettik. Türkiye’deki faaliyetlerimizin 40’ıncı yılını kutladığımız yılda, İş Bankası için unutulmaz deneyimlere imza atmış olmaktan dolayı son derece mutluyuz” dedi.

        "BU İŞ ORTAKLIĞI BİZE BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞATTI"

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise “İtalya’da düzenlenen yarış için Visa ile imza attığımız bu iş ortaklığı bize büyük heyecan yaşattı. Dünya çapında milyonlarca kişinin yakından izlediği böyle bir organizasyonda ilk kez bir Türk bankasının logosunu bir yarış aracının üzerinde görmenin mutluluğunu tüm paydaşlarımızla birlikte yaşadık. Bu iş birliği, Bankamızın 100. yılını geride bıraktığımız böylesi özel yılda, bizler için çok daha kıymetli. Hızın, yenilikçiliğin ve ileri teknolojinin en üst düzeyde temsil edildiği yarışta heyecanla izlediğimiz Visa Cash App RB Formula One takım pilotlarına sezonun devamında da başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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