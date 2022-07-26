2007 yılında İstanbul’un kültür hayatına katılan Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nin, 2 milyonuncu ziyaretçisi müzeyi eşi ve çocukları ile ziyaret eden Ümit Konukçu oldu.
İstanbul’un kültür hayatına 2007 yılında katılan Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi, 2 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Müze Müdürü Ayşe Özel, müzeyi eşi ve çocukları ile ziyaret eden Ümit Konukçu’ya günün anısına İş Bankası Kültür Yayınları’ndan bir seçki ve çocuklarına kumbara armağan etti.
Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi konusunda uzmanlaşmış bir müze olma özelliği taşıyan Türkiye İş Bankası Müzesi’ndeki sabit sergide toplumsal ve iktisadi hayatı yansıtan belge ve fotoğraflar, farklı dönemlere ait daktilo, hesap makinesi gibi bankacılık aletleri, kumbara, promosyon malzemeleri, reklam filmleri gibi materyaller yer alırken, ana kasa ve kiralık kasa daireleri de ziyaret edilebiliyor.
15 yıl boyunca Türkiye İş Bankası'na ait zengin koleksiyonunun yanı sıra farklı temalardaki pek çok süreli sergiye de imza atan Türkiye İş Bankası Müzesi, öğrencilere ücretsiz atölyeler ve rehberli sergi gezileri de düzenliyor.
Türkiye İş Bankası Müzesi’nin 29 Ekim 2021’de ziyarete açılan ve Millî Mücadele destanını hafızalarımızda yeniden canlandıran süreli sergisi “Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer”i de ziyaret eden 2 milyonuncu ziyaretçi Ümit Konukçu, hem Müzeyi hem de sergiyi beğenerek incelediğini, bu güzel tesadüf karşısında çok memnun olduğunu dile getirdi
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