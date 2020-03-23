23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İş Bankası şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, Türkiye İş Bankası çalışma saatlerini araştırıyor. Corona Virüsü salgınına karşı önlem almak isteyen Türkiye İş Bankası şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti. "Türkiye İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" soruları merak konusu oldu. İşte 2020 Türkiye İş Bankası çalışma saatleri...
TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
İş Bankası şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti. Banka şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek. İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor.
İŞ BANKASI ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bankamız Türkiye Bankalar Birliği üyesidir. Bankamızın faaliyetleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere tabi olup, bu düzenlemelere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun internet sitesinden ve Türkiye Bankalar Birliği'nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Ürün ve hizmetlerimize ilişkin her türlü görüş ve önerinizi;
İletişim Formunu doldurarak internetten,
0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak,
Şubelerimiz aracılığıyla veya
Genel Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
Şirket Ünvanı: T. İş Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük Adresi: İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul
E-Mail Adresi: İletişim Formu
Telefon: 0850 724 0 724
Tebligata elverişli KEP adresi: isbankasi@hs02.kep.tr
Mersis Numarası: 0481005859000909
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