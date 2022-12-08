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Türkiye İnovasyon Haftası'na geri sayım başladı

Türkiye İhracatçılar Meclis’nin (TİM), Türkiye İnovasyon Haftası'nın 9'uncusu için geri sayımı başlattı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Yüksek katma değere giden yol da, hayatı kolaylaştıran yaklaşımlar da adına inovasyon dediğimiz duraktan geçiyor. Ya bu inovasyon trenine atlayıp kendimize yer edineceğiz ya da kaçan fırsatların, teknolojik gelişmelerin ardından bakacağız" dedi

Giriş: 08.12.2022 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye İnovasyon Haftası'na geri sayım başladı
HABERTURK.COM

Türkiye İhracatçılar Meclis’nin (TİM), dokuzuncusunu ‘İnovasyonun Yeni Yüzyılı” temasıyla düzenleyeceği Türkiye İnovasyon Haftası için geri sayım sürüyor.

Alanında Türkiye’nin en kapsamlı etkinliği olan inovasyon haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakanın katılımıyla 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ‘İnovasyon Haftası’nın tanıtımı için düzenlenen toplantısında, Dünya’nın ve Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve küresel ticaretteki belirsizliklerin dünden daha farklı davranmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Gültepe, "Bölgesel ve küresel krizler her zaman olacak. Tam da bu noktada ortaya koyacağımız yeni bakış açıları, düşünce çeşitliliği bizleri bu stresli ortamdan çekip alacak, farklı bir noktaya taşıyacak" dedi.

İnovasyonun önemine vurgu yapan Gültepe, "Yüksek katma değere giden yol da, hayatı kolaylaştıran yaklaşımlar da adına inovasyon dediğimiz duraktan geçiyor. Ya bu inovasyon trenine atlayıp kendimize yer edineceğiz ya da kaçan fırsatların, teknolojik gelişmelerin ardından bakacağız. Gençliğin ve inovasyonun gücüyle Türkiye’yi yeni yüzyıla taşıyacağız" diye konuştu.

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