26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Güney Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, büyük İngiliz firmalarının Türkiye'de olmaktan keyif aldıklarını belirterek, "Türkiye, İngiliz iş dünyası için oldukça canlı bir ortama sahip." dedi.
Slater, İstanbul'daki Great Entrepreneur Games etkinliğinde Türkiye ve İngiltere arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Başkonsolos Slater, Entrepreneur Games etkinliğini Türkiye'de düzenlediklerini çünkü buradaki teknoloji sektörüne, teknoloji startuplarının canlılığına ve Birleşik Krallık'ta başarı elde etme potansiyellerine güvendiklerini söyledi.
Birleşik Krallık'a sermayelerini artırmak amacıyla giden birçok Türk teknoloji startupı gördüklerinin altını çizen Slater, "Birleşik Krallık'ta bu tarz işler için olağanüstü bir ekosistem var. Sermaye artırımı için güzel bir ortama sahip. Bunun yanında ülke, dünyadaki en iyi 10 üniversitenin 4'ünü barındırıyor. Şirketlerin birbirleriyle çalışmasına yardımcı olan kişilere de sahibiz." dedi.
TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 2 BİN İNGİLİZ ŞİRKETİ VAR
Slater, ülkenin iş yapma kolaylığı açısından dünyada 9'uncu sırada yer aldığına işaret ederek, "Birleşik Krallık'ta ortaklık kurmak, Ar-Ge çalışmalarında bulunmak ve sermaye bulmak gerçekten kolay. Her şey şirketlerin yerinde saymak yerine ilerlemesi için planlanmış durumda." diye konuştu.
Şu anda Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin İngiliz şirketi olduğunu belirten Slater, bunların içerisinde Vodafone, BP, Shell, GSK gibi büyük isimlerin yanı sıra Türkiye ile yıllardır ticaret yapan küçük işletmelerin de olduğunu aktardı.
YATIRIMCILARA ÜCRETSİZ TAVSİYE
Başkonsolos Judith Slater, büyük firmaların Türkiye'de olmaktan keyif aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Benim görevim Türkiye'ye gelmek isteyen İngiliz şirketlere doğru kişilerle tanışmaları ve ortalık etmeleri için yardım etmek. Birleşik Krallık'taki büyük sağlık sigortalarından Bupa, yaklaşık 2 yıl önce Acıbadem sağlık sigortasını satın aldı ve burada harika teknolojiler buldular. Bunları da benimseyerek dünyanın farklı yerlerindeki diğer işlerine adapte ettiler. Yani, Türkiye İngiliz iş dünyası için oldukça canlı bir ortama sahip."
Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı'nın da burada bir ofisinin olduğunu ve İngiltere'ye gitmek isteyen Türk şirketlerine ücretsiz tavsiye verdiğini hatırlatan Slater, "Ayrıca Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası da var. Onlar da daha küçük ölçekli şirketlere partner bulmaları ve gerekli bilgilere erişmeleri noktasında destek oluyor. Yani yardım sağlamak için pratik şeyler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
YEP'İN DETAYLARINI GÖZLEMLİYORUZ
Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki 18 milyar pound değerindeki ikili ticaret ortaklığını büyütmek için yardım etmeye çalışacaklarını vurgulayan Judith Slater, Brexit belirsizliği ve bunun ikili ticari ilişkileri etkisi noktasında ise şunları söyledi:
"Brexit konusunda neler olacağını biz de tam olarak bilemiyoruz. Hükümet Avrupa Birliği'nden anlaşmasız değil, anlaşmalı bir şekilde ayrılmak için gerçekten kararlı ve bu konudaki çalışmalar sürüyor. Birleşik Krallık-Türkiye ticari çalışma grubu ile son 2 yıldır çalışmalar yürütüyoruz.
Ticaretteki devamlılığı mümkün olabildiğince aynı şekilde sürdürebileceğimizi göstermek için uğraşıyoruz. Türkiye, AB Gümrük Birliği'nin de bir parçası. İkili ticaretin devam etmesini hatta daha da gelişmesini sağlamak noktasında gerçekten çok kararlıyız. Hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan da ortaklığımızı daha ileri götürmek konusundaki arzularını tekrar tekrar ifade ettiler."
Slater, Türkiye ekonomisinin bazı sıkıntılı zamanlardan geçtiğini belirterek, Türk hükümetinin Yeni Ekonomi Programı (YEP) gibi yeni planlar tanıttığını ve kendilerinin de bunun nasıl gerçekleştiğini görmek için detayları gözlemlediklerini dile getirdi.
"Türkiye'nin daha fazla doğrudan yabancı yatırım alması gerekiyor. Biz de bunun için yardımcı olmaya çalışıyoruz." diyen Slater, reform programının başladığını, devam ettiğini ve ekonominin şu anda karşı karşıya olduğu bazı zorlukları çözmeye yardımcı olduğunu görmek istediklerini anlattı.
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