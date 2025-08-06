Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.901,01 %0,47
        DOLAR 40,6575 %-0,04
        EURO 47,4441 %0,71
        GRAM ALTIN 4.410,88 %-0,23
        FAİZ 39,82 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 49,55 %0,14
        BITCOIN 115.530,00 %1,62
        GBP/TRY 54,3760 %0,48
        EUR/USD 1,1663 %0,76
        BRENT 66,82 %-1,23
        ÇEYREK ALTIN 7.211,79 %-0,23
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye ile Suriye arasında İş Konseyi'nin kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye ile Suriye arasında İş Konseyi'nin kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı

        Türkiye ve Suriye arasındaki kurumsal işbirliğini yeniden tesis etmek amacıyla İş Konseyi'nin kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 22:11 Güncelleme: 06.08.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye ile Suriye arasında İş Konseyi'nin kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Eş-Şaar başkanlığındaki Suriyeli heyet ile Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın başkanlığında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi iş insanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

        Toplantıda, Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde iki ülke arasında geliştirilebilecek işbirliği imkanlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Özellikle Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi. İki ülke arasındaki kurumsal işbirliğini yeniden tesis etmek amacıyla Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalanmış olup, bununla birlikte, Türkiye ve Suriye'deki sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan 9 ayrı mutabakat zaptı ile de güçlü ve sürdürülebilir bir işbirliği zemini oluşturulmuş oldu."

        Açıklamada, Bakanlık olarak Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesi ve kurumsal bir çerçeveye kavuşması adına, iki ülke özel sektörleri arasındaki doğrudan iletişim kanallarını güçlendirmeye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        6 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Habertürk Anasayfa