"Türkiye ile Rusya arasında yeni S-400 anlaşması yapılacak" iddiası

Reuters'ın Rus Interfax haber ajansından aktardığı haberde Türkiye ile Rusya'nın yakın gelecekte yeni bir S-400 anlaşması yapacağı iddia edildi.

Interfax haberini Rusya'nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un başkanının açıklamalarına dayandırdı.

Rosoboronexport Başkanı Alexander Miheyev, Türkiye ile Rusya'nın yakın zaman yeni S-400 hava savunma sistemi satın almak için anlaşma sağlamaya yakın olduklarını ifade etti.