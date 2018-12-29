Türkiye ile Rusya arasında Moskova'daki 'Suriye' toplantısı başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye konusunda temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gitti.

Türkiye'den giden heyet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer Rus yetkililerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, toplantı öncesi bir açıklama yapan Çavuşoğlu, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya'ya geldiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bundan sonra da Rus ortaklarımızla Suriye'de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ilişkilerimize bölgesel konularda çok önem verdiği için bizi gönderdi" dedi.

Rus Bakan Şoygu da İdlib'deki son durumun yanı sıra İstanbul'da varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapılacağı belirtti.

Şoygu, "Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilmesini ve Fırat'ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız" dedi.

Toplantıya katılan Rus heyetinde Şoygu ve Lavrov'un yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de katılıyor.

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