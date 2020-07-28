Türkiye ile ortak tatbikat Azerbaycan basınında geniş yer buldu

İki ülkenin çok sayıda asker, zırhlı araç ve uçakların katılımıyla düzenleyeceği tatbikatı Azerbaycan basını manşetlerden duyurdu. Azerbaycan'a gelen Türk askerlerinin karşılanmasına ilişkin fotoğraf ve görüntülerle sunulan haberlerde tatbikatın zamanlamasına dikkat çekildi.
Yeni Müsavat gazetesinin internet sitesinde yer alan haberlerde, Türkiye ve Azerbaycan'ın bu dönemde yapılan ortak tatbikatının işgalci Ermenistan'ı destekleyen güçlere mesaj niteliği taşıdığı kaydedildi.
Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde başlattığı saldırıların ardından Türkiye'nin Azerbaycan'a tam destek vermesinin Ermenistan ve destekçilerini ciddi şekilde tedirgin ettiği belirtilen haberde, ortak tatbikatın Azerbaycan'a verilen desteğin fiili örneği olduğu ifade edildi.
Sitede yer alan bir haberde, Ermenistan ve Rusya'nın da ortak tatbikat gerçekleştirdiği hatırlatılarak, Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatı "Bakü ve Ankara'nın askeri müttefikliği yönünde muhteşem adım" olarak nitelendirildi.
Tatbikatta yer alacak Türk askerlerin Azerbaycan'a gelişlerini manşetten duyuruna "avropa.info" sitesinde yer alan bir analizde Rusya'nın Ermenistan'a desteğinin sürdüğü, bu nedenle Türkiye ile askeri iş birliğini daha üst düzeylere çıkarmanın Azerbaycan için önemli olduğu vurgulandı.
"qaynarinfo.az" sitesinde yer alan haberde Türkiye ve Azerbaycan'ın her yıl ortak tatbikatlar gerçekleştirdiği fakat bu yılki tatbikatın alanının genişlediği belirtildi.
Tatbikatın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın bazı önemli kentlerinde sürdürüleceği kaydedilen yazıda, tatbikatta ülkenin tamamının güvenliğinin göz önünde bulundurulacağı ifade edildi.
Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) yer alan haberde, "Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tatbikatı birilerine güç gösterisi anlamına gelmiyor. Tam tersi bu tatbikat iki ülkenin hem bölgede hem de uluslararası düzeyde barış ve istikrardan yana olduklarını ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan basınındaki haberlerde, tatbikatın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ermenistan-Azerbaycan gerginliğinin görüşüldüğü telefon görüşmesi de ön plana çıkartıldı.
Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta kara kuvvetlerinin yapacağı tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.
İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.
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