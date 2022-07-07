Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Türkiye ile Malezya arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Malezya arasında, savunma sanayisi, sanayi ve teknoloji, sağlık, iletişim ve medya alanında 7 anlaşma imzalandı.

07.07.2022 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye ile Malezya arasında 7 anlaşma imzalandı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un ortak basın toplantısı öncesinde anlaşmalara imza atıldı.

TÜYAR Mikroelektronik A.Ş. ile Silterra Malaysia Arasında Mutabakat Muhtırası'nı TÜYAR Mikroelektronik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Elagöz ile Silterra Malaysia Yönetim Kurulu Eş-Başkanı Abidin bin Said Muhammed Tahir imzaladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Arasındaki Niyet Beyanı'nı TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Tacüddin Ali imzaladı.

TUSAŞ ile NS Corporation Arasındaki Mutabakat Muhtırası'na TUSAŞ Genel Müdürü Kotil ile NS Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Rafi bin Malek imza attı.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) ile MA Analytics Arasında Mutabakat Muhtırası, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile MA Analytics Genel Müdürü Rasyad Anwar tarafından imzalandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Arasındaki İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Eş-Başkanı Dr. Zakri Abdulhamid imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah imzaladı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
MSB: Suriye'de saldırı girişimindeki 6 terörist etkisiz
MSB: Suriye'de saldırı girişimindeki 6 terörist etkisiz
Edirne'de taciz iddiasına tutuklama!
Edirne'de taciz iddiasına tutuklama!
Bodrum'a tatilci akını başladı
Bodrum'a tatilci akını başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.