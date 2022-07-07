Türkiye ile Malezya arasında 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un ortak basın toplantısı öncesinde anlaşmalara imza atıldı.
TÜYAR Mikroelektronik A.Ş. ile Silterra Malaysia Arasında Mutabakat Muhtırası'nı TÜYAR Mikroelektronik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Elagöz ile Silterra Malaysia Yönetim Kurulu Eş-Başkanı Abidin bin Said Muhammed Tahir imzaladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Arasındaki Niyet Beyanı'nı TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Tacüddin Ali imzaladı.
TUSAŞ ile NS Corporation Arasındaki Mutabakat Muhtırası'na TUSAŞ Genel Müdürü Kotil ile NS Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Rafi bin Malek imza attı.
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) ile MA Analytics Arasında Mutabakat Muhtırası, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile MA Analytics Genel Müdürü Rasyad Anwar tarafından imzalandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Arasındaki İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Eş-Başkanı Dr. Zakri Abdulhamid imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah imzaladı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.
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