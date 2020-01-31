Türkiye ile Litvanya arasında JETCO Protokolü imzalandı

31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye ile Litvanya arasında ilk Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü (JETCO) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas tarafından imzalandı. Bakan Pekcan, iki ülke için öne çıkan sektörler arasında enerji, ulaştırma, turizm, altyapı yatırımları bulunduğunu bildirdi.
Pekcan, Litvanya Ekonomi Bakanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Litvanya JETCO 1. Toplantısı'nın ardından düzenlenen törende, iki ülke arasında ilk kez söz konusu toplantının yapıldığına dikkati çekti. Bakan Pekcan, "Bunun için 2014'te ilk mekanizmamızı kurmuşuz. İnşallah bundan sonra düzenli olarak bu toplantıları gerçekleştireceğiz." dedi.
Protokolde ele alınan konuların söz konusu toplantılarda görüşüleceğini dile getiren Pekcan, bunun Bakanlar düzeyinde de takipçisi olacaklarını vurguladı.
Pekcan, toplantıda, iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek sektörleri tespit ettiklerini, bugün düzenlenecek Litvanya-Türkiye İş Forumu'nda da bunları iki ülke iş insanlarına anlatacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"İki ülke için öne çıkan sektörler arasında enerji, ulaştırma, turizm, altyapı yatırımları var. Ayrıca, biliyorsunuz burada Viking Train Projesi, Baltık Demiryolu Projesi, Vilnius Havaalanının yenilenmesi projesi var. Öte yandan Litvanya'nın güçlü olduğu teknoloji inovasyon, iletişim, IT teknolojilerinde iş birliği imkanlarımız bulunuyor. Finansal ve yüksek teknolojiler alanında da firmalarımızı ortak yatırım yapmaya davet edeceğiz, JETCO Protokolü'nde de bunun altını çizdik. Bunun dışında da Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için kendilerinin desteğini istedik. Sayın Bakan da Litvanya'nın desteğinin Türkiye ile beraber olduğunun altını çizdi. İnşallah bundan sonra da iş birliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz."
Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas da Türkiye ile başta tarım ve ticaret sektörlerinde iş birliğinin ekonomik ilişkiler bakımından son derece yararlı olduğunu ifade ederek, özellikle teknoloji sektöründe bunun önem arz ettiğini söyledi.
Bakan Pekcan, ayrıca Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
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