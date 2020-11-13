Türkiye ile Küba Cumhuriyeti arasında denizcilik alanında iş birliğinin artırılması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla anlaşma imzalandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, bugün bir araya gelerek, Türkiye ile Küba arasındaki anlaşmaya imza attı.
Bakanlıkta imzalanan denizcilik anlaşmasıyla Türkiye ve Küba arasında, deniz taşımacılığı, filo yönetimi, liman inşası ve bakımı, gemi adamı ve liman devlet kontrolü eğitimi, düzenli hat kurulması, gemi inşası ve bakımı, klas kuruluşları arasında iş birliği, deniz kıyı ve çevre koruması, deniz ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması, tecrübe paylaşımı ve denizcilik konularında iş birliğine gidecek. Yapılacak görüşmelerle bu alandaki sorunların çözülmesi için bir platformun oluşturulması dahil, diğer iş birliği mekanizmalarının oluşturulması planlanıyor.
- Ekonomik ve ticari ilişkiler artırılacak
Anlaşmayla iki ülke arasında bürokrasinin azaltılması, tarafların deniz kazalarında, kendi gemilerine uyguladıkları muamelenin aynısını diğer ülke gemilerine de uygulaması, gemi adamlarına vizesiz karaya çıkma hakkı gibi çeşitli kolaylıklar sağlanması öngörülüyor.
Türkiye ile Küba arasında 2018 yılında başlayan müzakereler bu ay itibarıyla tamamlanmış ve anlaşma imzaya hazır hale getirilmişti.
Söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki denizcilik faaliyetlerini geliştirmesi, ekonomik ve ticari ilişkileri artırması, yeni yatırım olanaklarına zemin hazırlaması ve deniz ticaret hacmini artırması bekleniyor.
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