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Derlenen bilgiye göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışında da hızla yayılmasıyla salgının küresel ticarete etkileri tartışılıyor. Çin'in ardından salgının en çok etkilediği ülkelerin başında İtalya dikkati çekiyor.

Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat yaptığı 4. ülke olan İtalya, ithalatta 3. ülke olarak önemli bir yere sahip bulunuyor. Son 5 yılda İtalya'ya toplam 41 milyar 802 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, bu ülkeden 50 milyar 928 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 yılda 92 milyar 731 milyon doları buldu.

Türkiye ile İtalya arasında 2019'da 17 milyar 912 milyon dolarlık ticaret hacmi oluştu. Geçen yıl İtalya'ya 9 milyar 300 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu ülkeden 8 milyar 612 milyon dolarlık dış alım kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk ayında İtalya'ya 849 milyon 55 bin dolarlık ihracat, bu ülkeden 570 milyon 546 bin dolarlık ithalat yapıldığı görüldü.

İtalya'dan ihracatta öne çıkan ürünler

Türkiye, geçen yıl İtalya'ya en çok motorlu kara taşıtları ve motorları kaleminde ihracat yaptı. Söz konusu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 25'ini oluşturdu. Bu kalemde geçen yıl 2 milyar 300 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

Bu ülkeye yapılan ihracatta ikinci sırayı 904 milyon 132 bin dolarla demir çelik ana sanayisi aldı. Bunu, 649 milyon 659 bin dolarlık ihracatla bitkisel ürünler, bostan, meyve ve sebze, 463 milyon 758 bin dolarla rafine edilmiş petrol ürünleri, 391 milyon 638 bin dolarla başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri takip etti.

Öte yandan giyim eşyası, motorlu kara taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları, tekstil iplikçiliği ve dokumacılığı ve ana kimyasal maddeler de İtalya'ya ihracatta öne çıkan ürün kalemleri oldu.

En fazla ithalatı yapılan ürünler

İtalya'dan Türkiye'ye geçen yıl en yüksek ithalat kalemi 1 milyar 19 milyon dolarla genel amaçlı makineler olarak kayıtlara geçti.

En çok satın alınan ikinci kalem ise 859 milyon 736 bin dolarla diğer kimyasal ürünler oldu. Bunları sırasıyla, 805 milyon 55 bin dolarla özel amaçlı makineler, 552 milyon 827 bin dolarla ana kimyasal maddeler izledi.

2015-2019 yıllarında iki ülke arasındaki ihracat, ithalat ve dış ticaret hacmi (bin dolar) şöyle:

İhracat İthalat Toplam 2015 6.887.398 10.639.042 17.526.440 2016 7.580.836 10.218.387 17.799.223 2017 8.473.470 11.304.715 19.778.185 2018 9.560.164 10.154.156 19.714.320 2019 9.300.503 8.611.925 17.912.428 Toplam 41.802.371 50.928.225 92.730.596