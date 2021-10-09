Türkiye ile İran arasında flaş görüşme

AA

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan ikili istişarelere ilişkin yaptığı paylaşımda istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınmış; ayrıca Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."