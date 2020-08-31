İHA

İHA'nın haberine göre, Ağustos ayında ertelenen ve 1 Eylül’de başlaması planlanan Türkiye ile Irak arasındaki uçuşların tekrar 1 ay daha ertelendiği öğrenildi.

Dünyayı etkileyen korona virüs salgını sebebiyle 1 Eylül’e kadar ertelenen Türkiye-Irak uçuşlarının Türkiye tarafından alınan bir kararla bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Türkiye ile Irak arasındaki uçuşların 1 Ekim’de başlaması planlanıyor.