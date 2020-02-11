11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Pekcan, Hırvatistan temasları kapsamında Hırvatistan Ekonomi, Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat ile ikili görüşme yaptı.
Pekcan, görüşmenin ardından Hırvatistan Ticaret Odası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması yönünde yapılacaklara ilişkin mutabakat sağladıklarını, yeni iş birliği alanları üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Hırvatistan'ın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlendiğini anımsatan Pekcan, "Türkiye açısından Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi hem AB hem de Türkiye için elzem bir konu haline gelmiştir. Bu doğrultuda dönem başkanlığı sürecinde Hırvatistan'ın bu yöndeki katkılarını son derece önemsiyoruz." diye konuştu.
İKİ ÜLKE TİCARET HACMİNDE ARTIŞ
Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 2 yıldır yükseldiğini, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artarak 664 milyon dolara çıktığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Öncelikli hedefimiz iki ülke arasındaki ticaret hacmini önce 2 milyar dolara, daha sonra da 5 milyar dolara çıkarmak. Bunun için karşılıklı ziyaretleri, çalışmaları, iş dünyasının bu sürece aktif olarak katılmasını, hem yatırım hem de ticaretin artırılması yönündeki teşvikleri son derece önemli buluyoruz."
Türkiye'nin, otomotiv ve yan sanayisi, tekstil, hazır giyim, demir çelik, mobilya, ayçiçeği, bisküvi, şekerleme, çikolata gibi ürünlerde potansiyel ihracatçı olduğuna dikkati çeken Pekcan, bunun dışında hizmet, turizm, müteahhitlik ve müşavirlik sektörlerinin de önemli iş birliği alanları olduğunu dile getirdi.
Pekcan, iki ülke arasındaki potansiyel sektörleri de konuştuklarını belirterek, "Biz bir matriks çalışması da hazırlıyoruz. Hırvatistan'ın ithalatçı, Türkiye'nin ihracatçı olduğu ama karşılıklı ticaretin az gerçekleştiği ürünlerle ilgili bir çalışmamız var, onları da kendilerine takdim ettik. Aynı çalışmayı onlar da yaparlarsa biz de seve seve dikkate alacağız." dedi.
"İZMİR FUARI'NA MEMNUNİYETLE KATILACAĞIZ"
Bakan Pekcan, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Akdeniz ülkeleriyle ilgili "Mavi Kıta" sembolüyle bir tema düşündükleri bilgisini vererek, "Kendilerini de İzmir Fuarı'na bir anlamda geniş katılımlı bir heyetle davet ettik. Resmi davetimizi de ulaştıracağız." ifadesini kullandı.
Hırvat Bakan Horvat da 2018-2019 yıllarında iki ülke arasında olumlu ekonomik gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, ileride ticaret hacminde 600 milyon dolarlardan çok daha yukarılara gidileceğini söyledi.
İzmir Fuarı'na büyük bir memnuniyetle katılacaklarını belirten Horvat, "İki ülke arasındaki bu çalışma takımlarıyla birlikte çok daha iyi sonuçlar alacağız." dedi.
Horvat, Doğuş Grubunun Zadar şehrinde yapmayı planladığı otel ve liman yatırımına yönelik soru üzerine, "Bu konuyu takip ediyorum. Bu yatırıma yönelik tamamen şeffaf bir ihale yapıldı. Doğuş Grubu ile toplantılar yapacağız, Sayın Bakan da burada, ileride nasıl bir yol izleyeceklerini öğrenmiş olacağız." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!