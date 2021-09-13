Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret ve yatırım fırsatları ASO'da ele alındı

Odadan yapılan açıklamaya göre, toplantı, ASO ile Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası iş birliğinde, Çekya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlendi.
Toplantıya, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek, Çekya Büyükelçiliği Konsolosu Jiri Fryda, Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Denetleme Kurulu Başkanı Martin Felenda, Çek Yatırım Ajansı Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Martin Partl, Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Genel Sekreteri Orhan Batur Karacibioğlu ve video konferans yöntemiyle sanayiciler katıldı.
ASO Başkan Yardımcısı Ardıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çekya iş dünyası arasında kurulacak sağlam iş birliklerinin, iki ülke iş dünyasının rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlayacağını bildirdi. Ardıç, "Çekya'ya ihracatımız 2019 yılında 1,11 milyar dolar, 2020 yılında ise 1,13 milyar dolar oldu. İthalatımız ise 2019 yılında 2,34 milyar dolar iken 2020 yılında 2,7 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 3,87 milyar dolar oldu. Bu anlamda Çekya ile güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Bu toplantıyla birlikte umut ediyorum ki her iki tarafın da kazançlı çıkacağı iş birliklerini oluşturmak için önemli adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.
Çekya Büyükelçisi Vacek ise Türkiye'nin Çekya için başarılı bir iş ortağı olduğunu, salgına rağmen ticaret hacminin yüksek seviyede bulunduğunu kaydetti. Çekler için en önemli yatırım noktalarından birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Vacek, "Aynı ilgiyi Türk yatırımcılarından da bekliyoruz. Çek pazarı yatırımcılar için umut vadeden bir ortam sunuyor. Büyükelçilik olarak Türk iş dünyasını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından, Çekya'daki yatırım fırsatlarına ilişkin sunum yapıldı.
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