        Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

        Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

        Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 10:04 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:04
        Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki eğitimde işbirliği protokolü imzalandı
        Azerbaycan'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hankendi şehrini ziyaret ederek burada Karabağ Üniversitesinde, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'le bir araya geldi.

        Toplantıda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova ve Karabağ Üniversitesi Rektörü Şahin Bayramov da yer aldı.

        Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada farklı bir yere evrilen dünyada birbirleriyle pragmatik ilişkilerin dışında farklı ilişki ve bağları olan devletlerin birbirlerini koruyabileceklerine inandığını söyledi.

        Türkiye'nin kardeş devletlerle çok iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini vurgulayan Tekin, burada milli eğitim bakanlıklarına büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

        Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi vererek, eğitim programlarını çağın gerektirdiği formasyona göre revize ettiklerini ama bunu yaparken de dost ve kardeş ülkelerle ilişkileri geliştirecek bir program oluşturduklarını bildirdi.

        Revize ettikleri programlarda dostluk ilişkilerine maksimum düzeyde yer verecek adımlar attıklarını söyleyen Tekin, "Bu anlamda en çok üzerinde durduğumuz ülke şüphesiz Azerbaycan'dır. İki ülkenin cumhurbaşkanları ilişkileri geliştirmek için birbirlerine kardeşçe davranıyor. Aralarındaki samimiyet inanılmaz. İki ülkenin halkları birbirlerini seviyor. Bize düşen de cumhurbaşkanlarımızın bize çizdiği perspektifler ve toplumun beklentileri doğrultusunda adımlar atmaktır. Bizim diğer bakanlardan daha çok çalışmamız lazım" dedi.

        Tekin, mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye'de çok farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini ve sonuç elde ettiklerini aktararak "Tecrübemizi burada paylaşmak, Azerbaycan'daki gençlerimizin bu tecrübelerden faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki dönemde teorik bilgilerden ziyade beceri odaklı istihdam oluşacaktır. Biz de mesleki ve teknik eğitimde beceri odaklı bir mantıkla işbirliği geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        TÜRKİYE KARABAĞ'DA OKUL İNŞA EDECEK

        Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesi sonrasında Türkiye'nin Karabağ'da bir okul inşa edilmesi yönünde mutabakat sağlandığını belirten Tekin, Ağdam'da ya da uygun olacak başka bir yerde okul inşa edeceklerini bildirdi.

        Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev de Türk mevkidaşını Karabağ'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Amrullayev, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri eğitimde de en sıkı şekilde devam ediyor" dedi.

        Görüşmenin ardından Tekin ve Amrullayev, Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini öngören protokole imza attı.

