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        Haberler Ekonomi Para Türkiye, ikinci çeyrekte hizmet ihracatı artışında G20 ülkeleri arasında birinci oldu - Para Haberleri

        Türkiye, ikinci çeyrekte hizmet ihracatı artışında G20 ülkeleri arasında birinci oldu

        Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla hizmet ihracatı artışında G20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:23
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        Türkiye, hizmet ihracatı artışında G20 ülkeleri arasında birinci
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) 2024 Yılı İkinci Çeyrek Uluslararası Ticaret İstatistikleri Raporu'nun yayımlandığı hatırlatıldı.

        Hizmetler sektörünün, ihracat büyüklüğü, dış ticaret dengesinde verdiği fazlanın cari dengeye sağladığı pozitif yönlü kritik katkı, yüksek katma değerli üretim ve yarattığı istihdamla ülke ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Ülkemiz; Cumhuriyet'imizin 100. yılında 101,7 milyar dolar hizmet ihracatıyla, dünya hizmet ihracatından yüzde 1,29 pay alarak 22. sıraya yükselmiştir. 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi belirlediğimiz 2024 yılının ilk 6 ayında ise hizmet ihracatımızın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında artarak 47,2 milyar dolara ulaştığı, hizmet ithalatımızın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla 23,1 milyar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Böylece hizmetler ticaretinde ortalama yüzde 50 düzeyinde ticaret fazlası elde ediyoruz."

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        OECD'nin raporuna göre, G20 ülkeleri mal ihracatı artış hızının 2024 yılı ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre sabit kaldığı, hizmet ihracatının, mal ihracatının aksine aynı dönemde büyümeye devam ettiği bildirilen açıklamada, "Türkiye, G20 ülkeleri içerisinde 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla hizmet ihracatı artış oranında ilk sırada yer alırken, söz konusu ülkeler içerisinde hizmet ithalatı artış oranının en fazla düştüğü ülke konumunda yer almaktadır." bilgisi paylaşıldı.

        Geçen yılın ikinci çeyreğinde G20 ülkelerinin hizmet ihracatında bir önceki döneme göre yüzde 1,9 artış yaşanırken, ülkenin hizmet ihracatının yüzde 4,7 arttığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Aynı dönemde G20 ülkelerinin hizmet ithalatında yüzde 1,1 artış yaşanırken, ülkemizin hizmet ithalatında yüzde 3 daralma gerçekleşmiştir (mevsimsellikten arındırılmış veri). Bu itibarla, G20 ülkeleri arasında 2024 yılı ikinci çeyreğinde hizmet ihracatı artışında birinci sıraya yerleşen ülkemiz, aynı zamanda, söz konusu dönemde hizmet ithalatı en fazla azalan ülke olmuştur."

        "HİZMET SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Hizmet sektörünün dünya hizmet ticaretindeki yerini sağlamlaştırdığı ve potansiyelini bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, sektörün ülkenin cari dengesine pozitif katkısının giderek arttığına işaret edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ticaret Bakanlığı olarak, hizmet ihracatına yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları küresel markalar haline getirmek için hizmet sektörlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 2023 yılında hizmet ihracatçılarına yönelik 2,5 milyar lira olan destek bütçemiz, 2024 yılında 5,1 milyar liraya çıkarılmış ve bu yıl ağustos ayı itibarıyla 3,9 milyar lira destek ödemesi hizmet ihracatçılarımızın istifadelerine sunulmuştur."

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