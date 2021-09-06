Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Finlandiya maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 5. maçında Türkiye, Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Merakla beklenen maçın tarihi ise 8 Eylül saat 20:00 olarak açıklandı...

TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Finlandiya maçı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak aktarılacak.