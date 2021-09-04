TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.

A Milli Takım ise TSİ 18.00'de başlayacak üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak.

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