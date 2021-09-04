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Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Hollanda Voleybol maçı ne zaman?

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda ile üçüncülük için karşı karşıya gelecek. Bronz madalya için mücadele verecek Filenin Sultanları Şampiyonadan eli boş dönmek istemiyor. İşte Türkiye Hollanda voleybol maçına dair ayrıntılar...

04.09.2021 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Hollanda Voleybol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.

A Milli Takım ise TSİ 18.00'de başlayacak üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak.

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