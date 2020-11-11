Türkiye Hırvatistan MAÇI CANLI YAYIN! Milli maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler ve kadrolar

A Milli Futbol Takımımız, dostluk maçında Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar bu mücadelenin ardından UEFA Uluslar Ligi'nde iki maç çıkacak. Milli Takımımız 15 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak, 18 Kasım'da ise Macaristan'a konuk olacak.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN

SAAT: 20.45

HAKEM: Slavko Vincic

STAT: Vodafone Park

YAYIN: TRT Spor

TÜRKİYE: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun.

YEDEKLER: MErt, Altay, Zeki, Ömer, Merih, Ozan Tufan, Berkay, Hakan, İrfan Can, Efecan, Yusuf, Enes

TEKNİKDİREKTÖR: Şenol Güneş

HIRVATİSTAN: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir

TEKNİKDİREKTÖR: Zlatko Dalic

A Milli Takımımız, rakibi Hırvatistan ile 10. kez karşı karşıya geliyor. Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 6 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

İLK MAÇ 1996'DA

İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.

Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı.

Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.

PENALTILARLA GELEN YARI FİNAL

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.

20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.

Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

PLAY-OFF'TA HIRVATİSTAN GÜLDÜ

2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.

15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.

İLK GALİBİYET SON MAÇTA

Türkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında ise 5 Eylül 2017'de Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Milli takımın, 1-0 kazanarak Hırvatistan karşısındaki ilk galibiyeti getiren maçın tek golünü Cenk Tosun attı.

ŞENOL GÜNEŞ 68. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 68. karşılaşmasına çıkıyor. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 48'i resmi, 19'u özel 67 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 67 maçta, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 100 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.

20. ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 20. özel maçına çıkacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 19 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 7 beraberlik aldı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 48 RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 48 de resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 48 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 82 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.