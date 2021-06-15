Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi Kurumu'nun (IHA) "2021 Hidroelektrik Enerji Görünümü" raporundan yapılan derlemeye göre, geçen yıl 35 ülke toplam 21 bin megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasitesi oluşturdu.
Küresel hidroelektrik kurulu kapasitesi 1 milyon 330 bin megavata ulaştı. Yeni kapasite ekleyen ülkeler arasında 2020'de Çin'den sonra sadece Türkiye bin megavattan fazla kurulum yaptı. En çok kapasite artışı 14 bin 466 megavat ile Asya ve Pasifik ülkelerinde gerçekleşirken, onu 3 bin 32 megavatla Avrupa takip etti.
Geçen yıl dünyada hidroelektrik santrallerinde 4 bin 370 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı.
Türkiye, geçen yıl 2 bin 480 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu ile Avrupa'daki birinciliğini korurken dünya sıralamasında ikinciliğe yükseldi. Türkiye, bir önceki yıl 219 megavatlık yeni kapasite kurulumu ile dünyada 10'uncu sırada yer almıştı.
Geçen yıl en çok hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu yapan ülkelerin başında Çin 13 bin 760 megavat ile geliyor. 2'nci sıradaki Türkiye'yi 478 megavat ile Hindistan ve 401 megavat ile Angola izledi.
Bir önceki yıl, 4 bin 919 megavat ile listenin başında Brezilya yer almıştı. Brezilya'yı 4 bin 170 megavat ile Çin, 1892 ile Laos ve 720 ile Butan takip etmişti. Listede Türkiye, 254 megavat yeni hidroelektrik enerjisi kurulumu yapan Etiyopya'nın altında yer almıştı.
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